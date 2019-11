Borussia Inter, i nerazzurri lanciano una clip motivazionale sui canali social

Prima della trasferta di Dortmund, l'Inter lancia un video sui canali social del club. I nerazzurri caricano l'ambiente in vista della grande sfida del Signal Iduna Park contro il club tedesco allenato da Lucien Favre, ritenuta fondamentale per il passaggio del turno.



Come si nota dall'account ufficiale Twitter il congiunto targato Suning cerca di coinvolgere e unire tutto l'ambiente per un incontro sulla carta ostico su un campo difficile da espugnare.



"Se affrontato assieme, nessun muro è troppo alto": questo il messaggio lanciato nella clip che incita i tifosi a sostenere la squadra di Conte e i giocatori che scenderanno sul rettangolo verde.