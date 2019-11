Borussia Inter, Favre si esprime sulle condizioni di Reus: le parole

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, si è espresso in conferenza stampa prima del match contro l'Inter in Champions. L'allenatore dei neroverdi ha rilasciato qualche dichiarazione su Marco Reus senza confermare la presenza dell'ex Borussia M'Gladbach nell'incontro imminente coi nerazzurri. e inoltre spende parole al miele nei confronti della squadra di Conte.



Ecco quanto affermato alla vigilia della sfida del Signal Iduna Park:



"Reus? Non riesco a dire al momento se ci sarà, dobbiamo vedere l'allenamento di oggi e come si svilupperà la giornata. Dobbiamo sicuramente prepararci molto bene, attaccare bene e difendere bene. Loro sono una bella squadra, noi dobbiamo trovare il giusto equilibrio".