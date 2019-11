Borussia Inter, dubbio in attacco per Favre: la probabile formazione

Per il Borussia Dortmund sarà un match quasi decisivo. La squadra di Lucien Favre avrà solo un risultato utile, la vittoria, per non dover successivamente dipendere dai risultati dell'Inter. Un pareggio o una sconfitta metterebbe in seria discussione il passaggio agli ottavi di finale.

Il tecnico della squadra tedesca dovrà decidere a chi affidare il centro dell'attacco. Recuperato Paco Alcacer, Favre deciderà se mandare in campo dal primo minuto l'attaccante spagnolo o dare spazio a Mario Gotze.

Questa la probabile formazione: Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Hazard; Gotze.