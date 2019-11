Borussia Inter, commento molto duro di Conte: il tecnico non ci sta

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Commento chiaro del tecnico nerazzurro.

Queste le sue parole: "E' successo quello che è successo a Barcellona, se non peggio. Dispiace. Non me la sento di commentare il secondo tempo, ci sarebbero troppi alibi, troppe attenuanti. Io spero che queste partite facciano capire a chi deve capire le cose. Noi lavoriamo, andiamo a duemila, faccio fatica a rimproverarli perchè posso solo ringraziarli per quello che stanno facendo in questo periodo. Dispiace, ce ne faremo una ragione, andiamo avanti. Sconfitta che dà fastidio, spero anche ai miei giocatori".

Ancora Conte: "Si è programmato all'inizio, si poteva fare molto meglio. Di dire sempre le stesse cose mi sono scocciato, traete voi le conclusioni".