Borussia Inter - Assenza pesante nella rifinitura per Favre, sorride l'Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marco Reus non si è presentato durante la rifinitura odierna del Borussia Dortmund, svoltasi al BVB Training Ground Brackel. Il capitano dei tedeschi ha lasciato il campo al minuto 28 della sfida contro il Wolfsburg a causa di un problema alla caviglia.

Lo stesso tecnico Favre, durante la conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro l'Inter ha detto: "Non riesco a dire al momento se ci sarà, dobbiamo vedere l'allenamento di oggi e come si svilupperà la giornata".

L'assenza del classe 89' potrebbe significare un forfait contro i nerazzurri.