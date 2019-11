Borussia Dortmund Inter - Le parole di Conte e Candreva in conferenza

In vista del match di Champions League tra Borussia Dortmund ed Inter, il tecnico nerazzurro parlerà agli organi di stampa. La conferenza avrà inizio alle ore 18:30.

Hai parlato di crescita, che cosa ti aspetti da questa gara che potrebbe essere decisiva?

"Partita importante, noi e il BVB siamo a 4 punti, quindi penso che il Barcellona abbia già ipotecato un posto per il prossimo turno. Noi siamo stati bravi a San Siro contro il Borussia. Sappiamo benissimo delle difficoltà di domani. Incontreremo una squadra forte e collaudata che fa la CL da molti anni. Dobbiamo fare molta attenzione, step importante in un ambiente molto caldo. Il tifoso del Borussia trsferisce sensazioni importanti ai propri calciatori. Dobbiamo giocare la gara con personalità. Step importante di crescita, che si deve fare affrontando le partite, facendo quello che abbiamo studiato e preparato, che vinca il migliore".

Domanda a Candreva: Dove hai visto la semifinale del Mondiale 2006 e cosa ti ricordi?

"Avevo poco più di 18 anni, ero in vacanza con amici, emozione unica da italiano, vincere in casa della Germania, emozione unica".

E' possibile rivedere Sensi?

"Stefano è recuperato, è già il terzo allenamento che svolge. Giocatore a disposizioni, faremo poi delle valutazioni insieme allo staff per capire come utilizzarlo. Sicuramente faremo delle valutazioni per il bene della squadra e per il calciatore".

Hai colto maturità nella squadra per non ripetere l'errore contro il Tottenham a Wemblwey dello scorso anno?

"lo step di crescita passerà anche dalla mentalità. La nostra è quella di giocare la partita in qualsiasi stadio e qualsiasi trasferta- Per noi non esiste casa o trasferta. Veniamo con la voglia di giocarcela. Non faremo una gara difensiva, non è quello Per cui lavoriamo, poi ci sarà anche la forza dell'avversario. Dovremmo essere bravi noi ".

In attacco ha la giusta mentalità, è un momento particolare oppure è il gioco di squadra che spinge a segnare?

"L'obiettivo è quello di andare verticalmente e fare male. Qualche cosa ci è riuscita".

Serve un'altra Inter rispetto a quella delle ultime gare?

"Stiamo arrivando alla fine di un altro mini ciclo di 7 partite. La Champions è adrenalina, anche quando il serbatoio è vuoto. Abbiamo lavorato moltissimo per affrontare queste sfide".

Le condizioni di Asamoah e D'Ambrosio?

"Gagliardini, Asamoah e D'Ambrosio non sono partiti per la trasferta".