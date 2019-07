Borja Valero, l'agente traccia la linea per il futuro dello spagnolo: le parole

Visti gli acquisti di Stefano Sensi e Nicolò Barella, insieme alla riconferma dei vari Marcelo Brozovic, Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, le chances di trovare spazio in nerazzurro per Borja Valero saranno pochissime.

Su di lui di recente si è mossa la Fiorentina, ex club dello spagnolo al quale è molto legato ma che per il momento non sembra essere una possibile destinazione per il futuro. A confermarlo è proprio Alejandro Camano, agente di Borja Valero che ha dichiarato:

"Quella viola è la squadra del cuore per Borja e Firenze è la città che l’ha adottato, però ha ancora un anno di contratto con l’Inter, che ha speso tanto per il suo acquisto e per l’ingaggio e quindi, in questo momento, non credo che abbiamo alcuna possibilità di andare via".