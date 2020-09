Borja Valero Fiorentina, ringraziamento all'Inter con po' di rammarico

Dopo tre anni esatti dal suo arrivo all'Inter, Borja Valero ha deciso di ritornare nella Firenze Viola. Lo spagnolo, molto legato alla città della quale ha anche le coordinate tatuate sul braccio, nella conferenza stampa di (ri)presentazione ha parlato anche dei nerazzurri.

Dopo averli ringraziati per i tre anni trascorsi, il classe '85 ha manifestato il proprio rammarico per non aver vinto alcun trofeo con la casacca nerazzurra. "Ci siamo andati vicini, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

Insomma, la voglia di conquistare un titolo con l'Inter per Borja Valero era tanta. Adesso però ad attendere lo spagnolo c'è una nuova esperienza con la Fiorentina che potrebbe affidargli le chiavi del centrocampo.