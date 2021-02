Bordata a Conte: "Prende la questione societaria come scusa"

Inter, dichiarazioni pepate di Rolando Bianchi, ex centravanti raggiunto da Sportitalia Mercato. Partendo dalla questione societaria, l'ex calciatore ha parlato anche di Antonio Conte, soffermandosi sulle dichiarazioni post-partita del tecnico, a margine della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

«La situazione societaria potrebbe essere anche un aiuto per la squadra, si può riunire il gruppo e fare qualcosa di bello. Antonio Conte però dalle interviste non mi piace tantissimo, perché prende la scusa delle questioni societarie. Dev’essere bravo da questa situazione per far rendere al meglio i suoi giocatori».

fonte: inter-news.it