'Boom' in casa Inter: c'è la data dell'incontro fra Conte e Zhang

Altro 'boom' in casa Inter. Dopo la notizia filtrata da Bloomberg su un possibile accordo con il fondo californiano Oaktree, arriva anche quella della riunione decisiva fra il presidente Steven Zhang e l'allenatore Antonio Conte. Sul tavolo ci saranno, da una parte, le intenzioni della società e, dall'altra, le richieste del tecnico leccese. L'obiettivo comune sarà quello di trovare un accordo in vista della prossima stagione, quella che potrebbe regalare sia il secondo Scudetto consecutivo sia la seconda Stella nella storia dell'Inter.

L'indiscrezione è stata rilanciata, intorno alle 16 di oggi (mercoledì 19 maggio), dal giornalista Fabrizio Biasin (fra i 'meglio informati' dell'ambiente Inter). Tramite il suo profilo di Twitter, il cronista di Libero ha scritto: 'L'incontro tra Conte e i dirigenti dell'Inter con Steven Zhang è in programma domani pomeriggio (giovedì 20 maggio, ndr) salvo slitammenti dell'ultima ora". Biasin ha poi confermato che "servirà per trovare un accordo fra le parti sulle linee guida da seguire in vista della stagione 2021-22".

Insomma: tutti i 'nodi' - dall'aspetto finanziario a quello del tecnico - stanno per venire al pettine. Sono, saranno ore decisive per il futuro prossimo dell'Inter che, intanto, domenica si appresta ad alzare al cielo la coppa del 19esimo Scudetto. E i tifosi già sperano di alzare lo sguardo al cielo e intravedere quella 'seconda stella a destra...' con Antonio Conte alla guida della squadra.