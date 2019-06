Bonolis dispiaciuto per Spalletti ma felice per Conte: parla lo show-man

L'addio di Luciano Spalletti, nonostante fosse nell'aria già da qualche settimana, è dispiaciuto a molti tifosi nerazzurri. E' vero, il tecnico di Certaldo spesso è stato criticato per scelte tecniche discutibili, ma i messaggi sui social da parte di molti giocatori della sua rosa dopo l'addio, sono la prova di come l'ex Roma abbia instaurato con i propri uomini un rapporto di stima reciproca, a prescindere dai risultati sportivi.

Ora però a Milano c'è Antonio Conte, un tecnico con trascorsi nei rivali di sempre della Juventus ma che ha già ricevuto i migliori auguri da tutto l'ambiente. A parlare dell'addio di Spalletti con conseguente approdo in nerazzurro del tecnico leccese, ci ha pensato Paolo Bonolis, noto conduttore TV che in esclusiva per il Corriere della Sera ha detto:

"Tanto contento per Conte quanto dispiaciuto per Spalletti: Luciano avrebbe meritato di giocarsi un’altra stagione, una stagione priva delle difficoltà che ci sono state in questa appena trascorsa con i paletti del fair play finanziario, gli infortuni di Radja Nainggolan e Matias Vecino, la grana legata a Mauro Icardi... Alla fine passando tra Capo Horn e il Capo di Buona Speranza ha portato la nave in porto".