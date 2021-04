Boninsegna: "Napoli la partita più difficile. Sfida aperta a ogni risultato"

L'ex bomber dell'Inter, Roberto Boninsegna, ha parlato a Repubblica della squadra nerazzurra e della prossima, complicatissima sfida di campionato contro il Napoli di Gennaro Gattuso.

Ecco le sue parole: "Da interista lo temo molto. È il match più difficile per noi da qui alla fine del campionato. Incontriamo una squadra in ascesa, che proprio ora sta raggiungendo il top della forma e che ha recuperato tutti gli infortunati. In più il Napoli ha l’obbligo di vincere, perché il traguardo Champions è proprio lì. Partita aperta a tutti i risultati”.

Partita complicata quella del Maradona, contro una squadra in salute, con fame di punti e che vuole sfatare il tabù Inter, dal momento che l'unico successo, da quando Gattuso è sulla panchina partenopea, è arrivato nella sfida di Coppa Italia della passata stagione.