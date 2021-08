Boninsegna: "All'Inter un fuggi fuggi. Lukaku insostituibile"

Ieri un attaccante idolo di una generazione. Oggi un tifoso che dice la sua in merito alle cose di casa Inter. Roberto Boninsegna, ex glorioso centravanti nerazzurro, è stato intervistato da parte di Tuttosport e ha toccato vari temi, dalla situazione nerazzurra, fino alla cessione di Romelu Lukaku al Chelsea.

Ecco le sue parole: “Mi sembra un paradosso che un giocatore come Lukaku, ossia l’artefice numero uno delle vittoria dello Scudetto della scorsa stagione, venga messo sul mercato. Logicamente uno vorrebbe conoscerne il motivo. Probabilmente il club aveva bisogno di monetizzare, altrimenti non esisterebbe alcuna ragione valida. Dare via un giocatore così, che ti ha fatto vincere e che è il tuo simbolo, è una grossa perdita per tutta l’Inter”.

Sulla possibilità di un ridimensionamento: “Si, è quello che ho detto. Una società che punta a vincere, non cede le sue pedine migliori. Parliamo di due giocatori semplicemente insostituibili. O c’è qualcosa che noi interisti non sappiamo, perché io parlo da tifoso, o sicuramente si è commesso un grave errore a livello sportivo”.

Sulla nuova stagione: “Pure con la rosa dello scorso anno l’Inter aveva fallito in Champions. Quest’anno sarà ancora più dura. Alla Juventus è tornato Allegri: i bianconeri saranno competitivi e si proporranno per conquistare il titolo. Il Milan ha perso Donnarumma e Calhanoglu, ma stanno facendo una buona campagna acquisti. Il Napoli è un’ottima squadra, anche se deve essere risolta la situazione relativa ad Insigne. I nerazzurri avranno come obbiettivo quello di entrare tra le prime quattro della Serie A”.

Sul sostituto di Lukaku: “Può fare i nomi che vuole, ma sostituire Romelu Lukaku è semplicemente impossibile”.

Sulle caratteristiche del sostituto del belga: “Ci vuole una punta di riferimento e profondità. Trovare un attaccante simile, resta comunque complicato. Dzeko e Zapata sono degli ottimi giocatori, ma sarebbero in ogni caso dei ripieghi”.

Su eventuali investimenti in altri reparti: “Bè, se continuiamo a dare via i migliori, ci mancherebbe pure che non tornino sul mercato e non provino a migliorare la squadra. La scorsa stagione l’Inter ha vinto lo scudetto con grande merito. Un plauso maggiore per me andava fatto alla difesa e all’attacco. Il migliore del centrocampo, Eriksen, che porto nel cuore, non so se recupererà. Qualcosa va fatto per forza”.

Sul comportamento di Lukaku: “Davanti a certe cifre un giocatore viene condizionato anche dal procuratore. Se a Milano percepisce uno stipendio di 8 milioni e come leggo, a Londra di 12 più bonus, sarebbero cifre più che notevoli. Uno deve guardare anche la propria carriera, quando smetti di giocare, non ti danno più niente”.

Su eventuali giocatori che possono andare via: “Mi sembra ci sia un fuggi fuggi generale nell’Inter. Spero di sbagliarmi, ma dall’esterno si ha questa percezione. Logicamente gli atleti, insieme ai propri procuratori, potranno pensare di andare. A Milano sembra essere in atto una vera smobilitazione, per colpa di questi problemi economici di cui si parla tanto”.

Se Suning avrebbe dovuto vendere: “Forse, non lo so. E’ comunque giusto anche ricordare che quando sono arrivati hanno investito parecchio e avevano costruito una squadra meravigliosa, quella che fino a pochi mesi fa aveva dominato il campionato. E che avrebbe tranquillamente potuto fare benissimo anche in questa stagione”.