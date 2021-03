Bonazzoli ritrova l'Inter: quel passato in nerazzurro da non dimenticare

Sarà una gara che gli regalerà un tuffo nel passato col sorriso quella che domani pomeriggio attenderà Federico Bonazzoli. L'attaccante del Torino (a prescindere dal ballottaggio con Simone Zaza), riaffronterà da avversario quella Inter che lo ha lanciato nel calcio dei grandi.

Durante la parentesi nel settore giovanile nerazzurro dal 2004 al 2015, a farlo esordire in prima squadra fu Walter Mazzarri nel 2013 in occasione del match di Coppa Italia contro il Trapani. Successivamente, nel 2015, Bonazzoli passò alla Sampdoria in un'operazione da circa 5 milioni di euro complessivi.

Da qui le esperienze con le maglie di Virtus Lanciano, Brescia, Spal, Padova ed infine Torino. Con i granata questa stagione ha collezionato già 16 presenze condite da 2 reti. La squadra di Davide Nicola dunque, orfana di Andrea Belotti appena negativizzato dal COVID-19, avrà sicuramente una pedina offensiva su cui puntare.