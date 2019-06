Bomba dall'Argentina: "Sono pronti ad offrire 112 milioni per Lautaro"

Una notizia clamorosa sul mercato dell'Inter arriva dall'Argentina. Secondo quanto riportato da 'Radio La Red', l'ottima intesa con Messi e le prestazioni delle ultime gare con l'Albiceleste, avrebbero convinto il Barcellona a puntare tutto su Lautaro Martinez.

Non solo. Per l'emittente il club spagnolo sarebbe disposto a mettere sul piatto 112 milioni di euro pur di strappare Lautaro all'Inter e ricomporre in Catalogna la coppia con Messi che così bene sta facendo in Nazionale. Nelle idee del Barça Lautaro Martinez andrebbe a completare il tridente insieme a Messi con Luis Suarez, rappresentando "l'Aguero blaugrana".

Sembra improbabile che l'Inter decida di cedere Martinez, visto che Conte punta molto sul giovane argentino, ritenuto un punto fermo nonostante i possibili acquisti di Lukaku e Dzeko.