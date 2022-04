Bologna-Inter, tsunami di tifosi nerazzurri al Dall'Ara. Sold out anche le prossime

Inter, è tsunami di tifo nerazzurro anche a Bologna.

Ci sarà una vera e propria invasione di supporter della beneamata anche al Dall’Ara. Questa sera si giocherà il tanto atteso recupero della partita non disputata il 6 gennaio scorso e l’Inter a Bologna si giocherà il sorpasso in vetta alla classifica per lanciare lo sprint finale allo scudetto.

I tifosi dell’Inter anche lontano da San Siro rispondono presente. Dopo il pienone nel derby casalingo di Coppa Italia che ha fatto registrare 74.508 spettatori, seguiti dai 74.947 registrati appena quattro giorni dopo contro la Roma, anche in Emilia si prevede una vera ondata nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport i tifosi dell’Inter ufficialmente saranno 2.500 riempiendo il settore ospiti, ma sono previsti interisti un po’ in tutto lo stadio, per una cifra reale che dovrebbe oscillare tra i 6000 e i 7000 nerazzurri. Alla partita contro il Bologna seguirà poi la trasferta in Friuli in casa dell’Udinese. Ad ora per questo match sono stati bruciati i posti riservati agli ospiti, 1300 seggiolini. Anche contro i bianconeri si prevedono circa 6000 tifosi nerazzurri.

Intanto per la prossima partita al Meazza fissata per venerdì 6 maggio alle 18.45 contro l’Empoli, sono già stati staccati 60.000 tagliandi. Probabile un altro sold out.

Si intensifica invece la caccia al biglietto per la finale di Coppa Italia a Roma contro la Juventus in programma l’11 maggio. La Lega di Serie A ha fatto sapere che saranno messi a disposizione 30.000 biglietti per l’Inter e 30.000 per i bianconeri, mentre ancora non si ha l’ufficialità sull’apertura delle prevendite e i prezzi.



Comunque sia e ovunque sia, ai ragazzi di Inzaghi il supporto dei propri tifosi non manca, né mancherai mai.