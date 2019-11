Bologna Inter, superato Mourinho: Conte eguaglia Stramaccioni

Una sola parola, un solo verdetto: vincere. L'Inter di Antonio Conte fuori casa è un rullo compressore. Anche stasera i nerazzurri sono usciti con i tre punti, grazie alla rimonta firmata Romelu Lukaku contro il Bologna.

E' stata la sesta vittoria consecutiva in trasferta in campionato, un ruolino di marcia impressionante. Conte ha superato Mourinho, che si è fermato a cinque nella stagione 2008/2009. In quella annata, l'Inter ha vinto contro il Catania 2-0 alla 21a giornata, il Lecce 3-0 alla 23a, il Bologna 2-1 alla 25a, il Genoa 2-0 alla 27a e l'Udinese 1-0 alla 30a.

Conte ha raggiunto Andrea Stramaccioni a quota 6 vittorie consecutive in trasferta. Ricordiamo i successi del tecnico italiano nella stagione 2012/2013: 3-0 contro il Pescara alla 1a giornata, 2-0 contro il Torino alla 3a, 2-0 contro il Chievo alla 5a, 1-0 contro il Milan alla 7a, 3-1 contro il Bologna alla 9a e 3-1 contro la Juventus all'11a.

Roberto Mancini è ancora lontano, con 11 vittorie di fila lontano dal 'Giuseppe Meazza'. L'Inter di Conte continua la sua rincorsa, difficile, ma non impossibile.