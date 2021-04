Bologna-Inter, stasera tocca a Ranocchia. Sempre pronto all'occorrenza

Stasera l'Inter sarà impegnata contro il Bologna, al 'Dall'Ara'. I nerazzurri arrivano all'appuntamento privi di Ivan Perisic e con De Vrij in condizione di recupero appena venuto dopo il virus che lo aveva costretto ai box nelle scorse settimane. Si presume che il posto di Perisic verrà preso da Young mentre quello di De Vrij da Ranocchia.

Nella sfida che attende i nerazzurri i due sostituti saranno chiamati a non far rimpiangere le assenze. In particolare, da seguire, sarà la prestazione di Ranocchia. Il difensore centrale è sempre poco impiegato da Conte. A dimostrarlo sono le appena 4 presenze che ha totalizzato in questa stagione. Ma questo non ha intaccato sulle prestazioni del giocatore. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto bene e ripagato pienamente la fiducia datagli dal tecnico di origini pugliesi.

I tifosi dunque non dovranno temere. La striscia vincente che sta percorrendo l'Inter e il suo primo posto non sono dovuti a soli 11 titolari. Come si è già visto in precedenza, anche le riserve, quando ce n'era il bisogno, si sono rese utili. Sarà così anche per Ranocchia.