Bologna-Inter 1-0: Dall’Ara ancora fatale per i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/02/2023

96′ – Finisce qui la partita

90′ – Sei minuti di recupero

86′ – Entrano Raimondo, Medel e Aebischer ed escono Barrow, Schouten ed Orsolini

85′ – Ammonito Dominguez

82′ – Esce Brozovic per Carboni, escono Ferguson e Soriano per Kiryakopoulos e Moro

81′ – Occasione Inter! Lautaro prova col sinistro, ma la palla è deviata in angolo

75′ – Gol Bologna! Palla persa malamente in costruzione dall’Inter, Schouten lancia Orsolini che non sbaglia davanti ad Onana

74′ – Occasione Bologna! Bastoni perde una palla sanguinosa, Barrow solo davanti ad Onana calcia debolmente

70′ – Occasione Inter! Acerbi mette in mezzo, velo di Lautaro, colpisce Dzeko, ma Skorupski para

66′ – Esce un deludente Dumfries per D’Ambrosio

63′ – Escono Mkhitaryan e Lukaku ed entrano Dzeko e Barella

62′ – Ammonito Dumfries

57′ – Occasione Inter! Gosens recupera e mette a rimorchio per Lukaku che tutto solo calcia debolmente su Skorupski

52′ – Occasione Bologna! Orsolini mette in mezzo per Barrow che manca il tap-in, poi Soriano calcia, ma Darmian salva tutto

47′ – Occasione Inter! Lukaku mette in mezzo, Gosens salta Skorupski e la mette a rimorchio per Calhanoglu che scivola e calcia alto a porta sguarnita

45′ – Inizia il secondo tempo con Acerbi per de Vrij ammonito

Partita rognosa quella del Dall’Ara contro il Bologna. La squadra di Thiago Motta sta mostrando trame interessanti e gioca senza paura e con lucidità. I nerazzurri riescono a trovare la porta solo quando riescono ad appoggiarsi sui propri attaccanti da cui nascono le cose più interessanti. Ma le occasioni più importanti le hanno avute gli emiliani, specie con la traversa di Soriano. Tanti gli interisti sottotono, uno tra tutti Dumfries che non riesce a dare sfoghi offensivi e dietro è spesso in ritardo e fuori posizione

47′ – Finisce il primo tempo

46′ – Ammonito de Vrij

45′ – Due minuti di recupero

39′ – Occasione Inter! Bastoni crossa in mezzo per Lautaro che gira di testa e manda di poco a lato

30′ – Occasione Inter! Scambio Lautaro-Mkhitaryan. L’armeno calcia e va alto di poco

18′ – Doppia occasione Bologna! Prima Onana para su Cambiaso, poi Soriano colpisce l’incrocio da fuori area

16′ – Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, de Vrij di testa sul primo palo manda fuori

14′ – Orsato annulla il gol di Barrow dopo controllo VAR per fuorigioco di Dominguez

12′ – Gol Bologna! Fraseggio dei rossoblù, Barrow sulla sinistra approfitta del buco di Dumfries, calcia da fuori e batte Onana

1′ – Rotola il pallone al Dall’Ara

Bologna-Inter, manca poco all’inizio della gara. Una sfida che nasconde tante insidie. Uno stadio che per i nerazzurri è diventato un tabù, dopo lo scudetto perso nella scorsa stagione. La partita contro il Bologna non è di quelle da poter prendere sotto gamba, specie per dare ancora continuità di vittorie dopo quella ottenuta nella partita d’andata di Champions League contro il Porto.

Inzaghi, oltre all’infortunato di lunga data Correa, dovrà fare a meno di calciatori fondamentali come Skriniar e Dimarco. Thiago Motta, invece, dovrà rinunciare al suo bomber ed ex della partita, Marko Arnautovic.

Di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez, Soriano; Orsolini, Barrow, Ferguson.

All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.