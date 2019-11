Bologna Inter, rimonta nerazzurra: è 1-2 finale! Decide Lukaku al 92°!

Nel segno di Romelu Lukaku. Una doppietta del centravanti nerazzurro permette all'Inter di uscire dal 'Dall'Ara' con un prezioso successo. I nerazzurri vincono 2-1 in rimonta, dopo essere stati sotto 1-0 per la rete segnata da Soriano al 59°.

L'Inter non ci sta e Lukaku guida la rimonta. Al 75° l'attaccante belga è bravo a ribadire in rete un'altra grande parata di Skorupski, questa volta su Skriniar. I nerazzurri premono e al 91° arriva il calcio di rigore decisivo.

Orsolini commette fallo su Lautaro, nessun dubbio per l'arbitro La Penna. Dal dischetto Lukaku non sbaglia per il successo nerazzurro. Inter momentaneamente al primo posto in classifa con 28 punti, aspettando tra poco il derby tra Torino e Juventus.