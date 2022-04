Bologna-Inter, problemi per Handanovic. Pronto Radu in caso di forfait

Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, ha riportato un fastidio alla schiena nel corso dell'avvicinamento alla sfida dello stadio Dall'Ara contro il Bologna.

Come riporta tuttomercatoweb.com, è al momento in corso una riunione tecnica tra Simone Inzaghi e i suoi collaboratori per deliberare sull'impiego dello sloveno.

In caso di forfait sarebbe pronto a giocare Inout Radu, il secondo portiere dei nerazzurri.

In attesa di ulteriori notifiche, non resta che attendere la comunicazione delle formazioni ufficiali per scoprire la decisione definitiva del mister e dello staff.