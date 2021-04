Bologna Inter probabili formazioni, Mihajilovic studia la sorpresa tra i pali

Con il portiere titolare Lukasz Skorupski ai box per via della positività al tampone a cui è stato sottoposto per rilevare la presenza del COVID-19, in casa Bologna per la sfida di questa sera contro l'Inter si sta studiando la soluzione migliore per rimpiazzare il polacco.

Secondo quanto reso noto dalla redazione di Sportmediaset durante il proprio tg in onda all'ora di pranzo infatti, il tecnico degli emiliani Sinisa Mihajilovic potrebbe lanciare dal 1' il giovane Federico Ravaglia e non Angelo Da Costa.

Per quanto concerne l'attacco invece, alle spalle dell'unica punta Musa Barrow con ogni probabilità ci sarà il trio formato da Nicola Sansone, Roberto Soriano e Riccardo Orsolini (quest'ultimo in sensibile vantaggio su Skov Olsen).