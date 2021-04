Bologna-Inter probabili formazioni: De Vrij out, ballottaggio a centrocampo

Domani sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Dall’Ara il match Bologna-Inter, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci da otto vittorie di fila e sono obbligati a vincere per mantenere la distanza dalle inseguitrici. Il Bologna viene da due vittorie consecutive contro Sampdoria e Crotone ed è alle prese con alcune assenze pesanti: Skorupski (coronavirus), Palacio (squalificato) e Hickey (sublussazione spalla).

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Sinisa Mihajlovic dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con uno tra il giovane Ravaglia e Da Costa tra i pali. Al centro della difesa Danilo e Soumaro, sulle fasce Tomiyasu e Djiks. In mediana Dominguez e Svanberg con in avanti Orsolini, al momento favorito su Skov Olsen, Soriano e Sansone a supporto dell’unica punta Barrow.

Solito 3-5-2 per Conte con Skriniar, Ranocchia e Bastoni davanti ad Handanovic. Panchina per De Vrij, non ancora al meglio della condizione dopo essersi negativizzato dal Covid. In mezzo al campo Eriksen favorito su Gagliardini per completare il reparto con Barella e Brozovic. Sulle fasce confermati Hakimi e Perisic. In attacco ancora la LuLa con Sanchez pronto ad entrare a partita in corso.