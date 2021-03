Bologna-Inter: Miha senza due uomini, ma ritorna in campo un esterno

Secondo quanto riporta il quotidiano emiliano Il Resto del Carlino, il Bologna si sta preparando per la sfida di campionato contro l'Inter di Antonio Conte, sabato prossimo, dopo la sosta per le nazionali.

Per i rossoblù, mancheranno due pedine importanti come Rodrigo Palacio, che era diffidato e salterà per squalifica la partita, e Lukasz Skorupski, che purtroppo è stato anche lui vittima del Covid.

Pertanto, nell'undici titolare dovrebbe ritornare l'ex Sassuolo, Nicola Sansone, che pian piano sta iniziando a trovare sempre più spazio rispetto ad inizio campionato.