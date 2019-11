Bologna Inter, Lukaku tocca un aspetto fondamentale: il commento a Sky

Ancora decisivo, Romelu Lukaku continua a segnare reti molto pesanti. Dal pareggio contro il Parma al gol decisivo di Brescia, passando alla doppietta di stasera che ha permesso all'Inter di vincere in casa del Bologna.

A fine partita, questo il commento di Lukaku a Sky Sport: "Era un rigore importantissimo perché noi dovevamo vincere, ci servivano i tre punti. Devo fare i complimenti al Bologna: gioca con molta intensità, pressa molto. Ma noi abbiamo una grande mentalità, sono felice per la vittoria. Ogni giorno lavoro per migliorarmi, ho 26 anni e posso ancora crescere. Non guardiamo i risultati degli altri, restiamo concentrati sull'Inter e pensiamo solo a noi, a scendere in campo e a vincere".