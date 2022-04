Bologna-Inter, le ultimissime: Inzaghi ha scelto, ballottaggio per i rossoblu

Bologna-Inter, mancano poche ore al fischio d’inizio del match del Dall’Ara valido per il recupero della ventesima giornata di campionato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione, mentre i felsinei sarebbero ancora alle prese con un ballottaggio. Nerazzurri in campo con il solito 3-5-2 con Correa preferito a Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. In difesa si ricompone il terzetto titolare con Bastoni, DeVrij e Skriniar a blindare la porta di Handanovic. Sulla fascia destra confermato Dumfries mentre a sinistra senza Gosens toccherà nuovamente a Perisic. In mediana Brozovic con Barella e Calhanoglu ai suoi lati.

I rossoblu si schiereranno a specchio con il rientrante Medel al centro della difesa con Soumaro e Theate. In mediana favorito Schouten con Soriano e Dominguez ma attenzione a Svanberg. Sulle corsie laterali De Silvestri e Hickey. Ballottaggio in attacco tra Barrow, Orsolini e Sansone (con quest’ultimo favorito) per chi giocherà in coppia con l’ex Arnautovic. Skorupski tra i pali.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Sansone, Arnautovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.