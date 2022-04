Bologna-Inter, le ultime di formazione e dove vederla in TV

Bologna-Inter, ultime di formazione.

Quattro giorni dopo aver vinto la sfida contro la Roma, l'Inter di Simone Inzaghi ritorna in campo per giocare il recupero della 20esima giornata contro il Bologna. Una sfida molto importante per l'Inter perché potrebbe superare il Milan in classifica e portarsi al primo posto a quattro giornate dalla fine.

Le ultime di formazione.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic giocherà con un 3-5-2 ma avrà qualche dubbio su quale giocatore schierare: in difesa lo squalificato Medel, ex della sfida, verrà sostituito da Bonifazi e affiancherà Soumaro e Theate. A centrocampo Dominguez sembra essere il favorito per una maglia da titolare insieme a Soriano e Schouten mentre sulle fasce ci saranno Hickey e Dijks. Il duo d'attacco sarà formato da Arnautovic mentre Barrow e Orsolini sono in ballottaggio per sostituire l'ex della sfida.

Simone Inzaghi non dovrebbe cambiare tanto dalla formazione titolare scesa in campo contro la Roma: Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni formeranno il trio difensivo. A centrocampo pronti Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic che giocherà nuovamente titolare dopo il problema di Gosens avuto in allenamento. In attacco Joaquin Correa è favorito a Edin Dzeko per affiancare Lautaro Martinez.

Probabili formazioni.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaro, Bonifazi, Theate; Hickey, Dominguez, Schouten, Soriano, Dijks; Arnautovic, Barrow.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa.

Dove vederla.

La partita sarà trasmessa su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio; inoltre sarà possibile seguire il match sui dispositivi grazie alle app di DAZN e SkyGo.

