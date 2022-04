Bologna-Inter, le ufficiali: cambio in porta per i nerazzurri!

Bologna e Inter si preparano a scendere in campo al Dall'Ara per il recupero della sfida non disputata il 6 gennaio scorso. Ecco le scelte degli allenatori.

Inter e Bologna sono pronte a scendere in campo per la sfida del Dall'Ara. Queste le scelte dei due allenatori. Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic (in panchina il vice De Leo) Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi Inzaghi è costretto ad un cambio in porta per il forfait di Samir Handanovic, e sceglie Dimarco al posto dell'acciaccato Bastoni. Davanti spazio a Correa al fianco di Lautaro Martinez.