Bologna-Inter, le probabili formazioni del recupero della 20esima giornata

Bologna-Inter, le probabili del match.

Mercoledì 27 Aprile andranno in scena i recuperi della 20esima giornata di Serie A. Nella giornata del 27 Aprile si toglieranno molti asterischi che prendevano la scena nella grafica della classifica.

Archiviata la vittoria per 3 a 1 contro la Roma, la squadra di Simone Inzaghi ha già messo nel mirino la sfida contro il Bologna, rinviata dallo scorso 6 gennaio a causa dei contagi al coronavirus. All'andata la gara finì 6-1 per l'Inter, in gol con 5 marcatori diversi. Sarà una partita molto importante per l'Inter perché avrà la possibilità di superare in classifica il Milan e gettare un po' di pepe sulla sfida per la conquista dello Scudetto. Inzaghi, nell'allenamento della mattinata, ha rischiato di perdere Robin Gosens ma secondo le ultime news potrebbe tentare di partire dalla panchina. Il Mister dovrà fare a meno di Arturo Vidal e Felipe Caicedo. Si prospetta la formazione tipo con un unico cambiamento che potrebbe essere la titolarità di Correa al posto di Edin Dzeko.

Il Bologna ritrova Soumaro e l'ex della sfida Arnautovic, mentre l'altro ex Gary Medel dovrà saltare la sfida a causa della squalifica rimediata contro la Juventus.

Probabili formazioni:

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Soumaro, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa.