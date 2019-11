Bologna Inter, le probabili: Conte cambia, importanti novità tra i nerazzurri

Antonio Conte inizia a ritrovare il sorriso dopo un periodo pieno di infortuni, anche se in vista della trasferta di oggi contro il Bologna c'è una nuova defezione, quella di Asamoah.

Oltre a Sanchez e a D’Ambrosio (ha ripreso a lavorare con gli altri, ma non è al top; sarà in panchina martedì in Champions?), non convocato il ghanese, a causa di un affaticamento muscolare e con qualche leggero guaio a un ginocchio. In compenso l'emergenza è finita visto che tornano a disposizione Vecino, Ranocchia e Sensi. Quest'ultimo quasi sicuramente partirà dalla panchina.

Le novità di formazione per il tecnico dell'Inter, però, saranno diverse: sulla fascia destra potrebbe avere finalmente una chance da titolare Valentino Lazaro, chiamato a dare risposte importanti. Cambio molto probabile anche in difesa, dove Bastoni potrebbe prendere il posto di Diego Godin, risparmiato in vista Champions.

Nella zona centrale del campo dovrebbe agire ancora Gagliardini al fianco di Brozovic e Barella. Mentre al posto di Asamoah, che non è partito con la squadra, giocherà Biraghi sulla sinistra. Questa la probabile formazione:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro.