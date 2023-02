Bologna Inter, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Inzaghi

di Candido Baldini, pubblicato il: 26/02/2023

Bologna Inter andrà in scena tra meno di un’ora (ore 12, 30 di Domenica 26 Febbraio) e da poco sono state rese note le scelte dei due allenatori. Simone Inzaghi si è affidato ad un ampio turnover, sia perché la squadra è reduce dalla sfida con il Porto e sia per qualche assenza. Nella giornata di ieri infatti è circolata la notizia delle assenze di Federico Dimarco e Milan Skriniar.

L’esterno è alle prese con un affaticamento muscolare, mentre lo slovacco con una lomboglutaglia sinistra. Per questa ragione l’allenatore ha dovuto ridisegnare la difesa e schierare Robin Gosens sulla fascia sinistra dal primo minuto.

Bologna Inter: queste le scelte di Inzaghi e di Thiago Motta

Per i nerazzurri in porta ci sarà André Onana. Il trio difensivo di difesa sarà composto da Matteo Darmian a destra, Alessandro Bastoni a sinistra e Stefan De Vrij al centro. Gli esterni di centrocampo saranno Denzel Dumfries e appunto Robin Gosens. Sulla mediana spazio ad Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Marcelo Brozovic. In attacco invece spazio alla LuLa. Lautaro Martinez farà coppia con Romelu Lukaku, man of the match della sfida Champions.

Il Bologna scenderà invece in campo con il solito 4-2-3-1. Questa la formazione. Skorupski; Posch, Sosa, Locumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.