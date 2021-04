Bologna-Inter, le formazioni ufficiali

Tra 40 minuti scenderanno in campo Bologna e Inter, che chiuderanno la 29esima giornata. I nerazzurri sono alla ricerca della nona vittoria consecutiva per distaccarsi dalle inseguitrici - approfittando dei passi falsi di oggi di Milan e Juve - e avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. Il Bologna di Mihajlovic certamente non si farà da parte.

Poco fa i club hanno ufficializzato le rispettive formazioni titolari, che vede i seguenti giocatori partire dal primo minuto:

BOLOGNA:

4-2-3-1 - Ravaglia; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Shouten, Dominguez; Svok Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic.

INTER:

3-5-2 - Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All: Conte.