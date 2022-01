Bologna-Inter, la possibile data per il recupero. Rebus Calhanoglu

Bologna-Inter: situazione da tornado in Serie A con moltissimi calciatori contagiati dal virus e partite che non saranno giocate; alcuni scenderanno in campo, altri no, qualcuno dovrà comunque scendere in campo senza avere una squadra di fronte perché bloccata dall'Asl. Il problema principale rimane quando recuperare queste partite, tra cui Bologna-Inter.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha pure la Supercoppa con la Juve del 12 ad ingolfare il tutto. La settimana successiva, il 19, è poi previsto il debutto in Coppa Italia contro l’Empoli. Calendario alla mano, dando per ragionevole l’arrivo della banda di Inzaghi almeno ai quarti della Coppa nazionale, i nerazzurri avrebbero una sola data disponibile per recuperare la gara col Bologna: il 22-23 febbraio, nella stessa giornata (ovviamente non in contemporanea) all’ottavo di Champions della Juve. Ipotesi tutte da verificare e da incastrare con la tempistica dei pronunciamenti del giudice sportivo: tra l’altro i nerazzurri hanno in ballo la squalifica che Calhanoglu avrebbe dovuto scontare oggi ma che probabilmente salterà la prossima con la Lazio.

Per questo si deve navigare a vista, sfruttando le possibili eliminazioni delle italiane in Europa, per cui nessuno potrebbe essere certo felice, e appoggiandosi al calendari sfalsati in Champions. Certo il trittico delle finali di Europa League (18 maggio) - Conference (25) - Champions (28) potrebbe lasciare ulteriori margini, ma non sarebbe ipotizzabile recuperare una partita dopo l’ultima di campionato. E pensare che solo qualche settimana fa si parlava della possibilità di spostare una giornata per dare a Mancini qualche giorno in più per preparare i playoff. Ci si arrese di fronte all’evidenza: allora, figurarsi oggi.

Intanto, problemi anche per l'Atalanta che ritornerebbe in Coppa Italia col Venezia mercoledì 12 (a 22 giorni dall’ultima gara ufficiale del 21 dicembre) e riassaggerebbe il campionato solo il 16 (26 giorni dopo l’ultima volta) e per una sfida delicatissima contro l’Inter. Un “buco” enorme che porterebbe con sé un giallo sulla possibilità di schierare o meno Freuler, anche alla luce del precedente di Rabiot in Juve-Napoli dell’anno scorso. Gasp potrebbe essere costretto a fare a meno dello svizzero (squalificato per la gara di oggi) proprio contro l’Inter, prima gara utile per fargli scontare il turno.