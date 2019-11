Bologna Inter, la gioia di Lazaro: "Molto orgoglioso". Elogi a Conte e staff

Prima da titolare con la maglia dell'Inter, successo preziosissimo con una grande rimonta: la serata perfetta di Valentino Lazaro. L'esterno austriaco ha commentato la vittoria ai microfoni di Inter TV.

Queste le sue parole: "Non è stato facile, ma sono molto orgoglioso. Era importantissimo vincere. In campo stavo bene, ho provato a dare tutto per aiutare la squadra. Non ho fatto ancora nulla, si tratta solo di una partita".

Match complicato, vinto nel finale: "Analizzeremo come sempre la sfida con il mister per capire cosa possiamo migliorare. Si respira una bella atmosfera nello spogliatoio, il mister e lo staff ci aiutano molto. È stata una buona partita: oggi per me è stato speciale partire titolare in un grande club come l’Inter. Sono concentrato sul lavorare duramente e migliorare ancora, la vittoria della squadra comunque è la cosa più importante".