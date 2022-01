Bologna-Inter, Inzaghi stila la lista dei convocati: un sorpresa in attacco

Bologna-Inter, Simone Inzaghi stila la lista dei convocati.

In attesa di conoscere quella che sarà la decisione dell'Ausl di Bologna in merito alla possibilità di giocare o meno la gara di domani, l'allenatore nerazzurro ha effettuato le sue convocazioni, con alcuni ritorni ed una sorpresa. Infatti, si rivede in lista il Tucu Correa, dopo l'infortunio che lo ha colpito nella partita contro la Roma, così come ritorna Nicolò Barella che ha scontato il turno di squalifica. La sorpresa è rappresentata dal giovane classe 2005 Curatolo, che sostituirà Edin Dzeko in attacco. Presente anche il giovane Rovida che, invece, sostituirà Ionut Radu, anch'egli positivo come il bosniaco. Non è presente in lista Hakan Calhanoglu che, dopo essere entrato in diffida, è stato ammonito nell'ultimo turno di campionato contro il Torino, e salterà la sfida di Bologna.

Di seguito, la lista dei convocati.

Portieri: 1 Handanovic, 97 Radu, 40 Rovida

Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 10 Lautaro, 19 Correa, 41 Curatolo.

Una partita che nasconde delle grosse insidie contro una squadra che con il nuovo assetto di gioco, ha trovato continuità di risultati e maggiore sicurezza. Nonostante le assenze, Sinisa Mihajlovic ha promesso battaglia e vuole vendicare la goleada per 6-1 subita contro i nerazzurri nella partita d'andata a San Siro. Ovviamente, il condizionale è d'obbligo, soprattutto perchè, come già anticipato, l'Ausl ha chiarito che dovrebbero essere sospese le attività sportive.