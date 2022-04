Bologna-Inter, Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione: la probabile

Bologna-Inter, Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione.

Dopo la vittoria meravigliosa ottenuta contro la Roma di Josè Mourinho, Simone Inzaghi si appresta a preparare la partita contro la squadra rossoblù, in una sfida che sarà di difficoltà assoluta, visto lo stato di forma degli emiliani - come dimostrato anche contro Milan ed Udinese - e visto che quasi tutta la formazione titolare ha riposato nell'ultimo turno, compreso lo squalificato Gary Medel che ha avuto lo sconto della propria squalifica da due turni di campionato ad uno soltanto.

Per questo, il tecnico nerazzurro, sta pensando a qualche cambio per diversi motivi, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, in avanti dovrebbe sedersi in panchina Edin Dzeko, con Lautaro Martinez e Joaquin Correa a comporre la coppia avanzata. In mezzo, confermata la formazione titolare, compreso l'impiego di Perisic, dal momento che Gosens ha avuto un affaticamento muscolare. Infine, dietro, il terzetto sarà composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni, con Handanovic in porta.

Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate oppure se ci sarà qualche altra ulteriore sorpresa da qui a domani. Una partita di vitale importanza e che l'Inter deve vincere perchè vorrebbe dire effettuare il sorpasso sul Milan e prendersi la cima della classifica in solitaria. Inzaghi e i suoi ragazzi lo sanno, ma dovranno avere concentrazione elevatissima e un approccio non banale per non lasciare troppo campo ad una squadra brava nelle ripartenze e nel gioco uomo contro uomo, fatto sempre di tanta ferocia e tanto agonismo.