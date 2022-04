Bologna-Inter, Inzaghi ne perde tre e sceglie la coppia davanti. Le ultime

Simone Inzaghi si rassegna. Sono tre i nerazzurri costretti al forfait per la gara di domani sera contro il Bologna.

Come riportato da calciomercato.it, la squadra partirà alla volta del Dall'Ara orfana di Robin Gosens, Arturo Vidal e Felipe Caicedo. Il tedesco, reduce da un affaticamento muscolare, si sta al momento sottoponendo a terapie e, memori degli infortuni che lo hanno tenuto lontano dal rettangolo verde per buona parte di questa stagione, Inzaghi e il suo staff medico hanno preferito non correre rischi inutili.

Massima prudenza anche per Arturo Vidal, con il cileno che sta aumentando i carichi di lavoro e potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida di Udine, con l'Inter che si presenterà alla Dacia Arena alla ricerca di punti di vitale importanza nella corsa allo scudetto.

Non sarà della partita nemmeno il centravanti ecuadoregno Felipe Caicedo, che ha ricominciato ad allenarsi in mattinata dopo lo stop di ieri sera, ma ha potuto sostenere solamente un carico di lavoro piuttosto leggero.

Per quanto riguarda la coppia d'attacco di domani, Inzaghi sembra orientato per il tornare a schierare Correa dal primo minuto, probabilmnete in coppia con Edin Dzeko. Potrebbe esserci, dunque, un turno di riposo per Lautaro Martinez.

Il mister e l'Inter tutta, dunque, scelgono una linea di grande accortezza, anche e soprattutto in vista del forcing finale che costituirà lo sprint decisivo per la conquista del campionato di Serie A 2021-22. L'Inter sarà infatti impegnata mercoledì a Bologna, successivamente si presenterà a Udine prima di accogliere l'Empoli a San Siro, andrà a Cagliari e ospiterà infine la Sampdoria a Milano nell'ultima giornata. Tra le sfide con toscani e sardi, la squadra sarà impegnata nella finale di Coppa Italia contro la Juventus di Max Allegri.