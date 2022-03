Bologna-Inter, in attesa del ricorso dei nerazzurri ci sono due possibili date

Inter il calendario si sfoltisce dagli impegni europei per trovare una data e recuperare la gara con i rossoblu.

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool (qui il patto Zhang squadra) ha ridotto gli impegni in casa nerazzurra aumentando gli slot per il recupero della partita non giocata il giorno dell’epifania ha causa dei numerosi positivi al covid-19 tra le fila del Bologna. La gara, classifica alla mano, diventa determinante in quanto se la squadra di Inzaghi riuscisse a imporsi su quella dell’ex Mihajlovic i nerazzurri scavalcherebbero il Milan che al momento ha due punti di vantaggio sui cugini. Cugini che attraverso Pioli non hanno lesinato frecciatine sul fatto che la partita da recuperare stia creando degli squilibri al campionato.

La gara contro il Bologna resta ancora sub judice anche in attesa di quanto l’Inter farà valere in sede di giustizia sportiva. Il club nerazzurro ha presentato infatti ricorso alla decisione di far rigiocare la gara a data da destinarsi perdendo nei primi due gradi di giudizio. Ora il club di viale della Liberazione ha tempo fino al 24 marzo per presentare un ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI. Il non aver presentato ancora questo ricorso da alcuni è visto come la volontà dei nerazzurri di spostare l’incontro di Bologna il più lontano possibile sul calendario, ma ciò è stato già smentito da mister Inzaghi che ha dichiarato senza giri di parole che se si deve giocare è meglio farlo al più presto. Altra opzione potrebbe essere quella che l’Inter rinunci al ricorso, ma per questo si dovrà comunque attendere posizioni ufficiali.

Calendario alla mano date del possibile potrebbero essere il 27 aprile o il 4 maggio.