Bologna-Inter: i tre possibili scenari che potrebbero cambiare tutto

Bologna-Inter, i tre possibili scenari.

Mercoledì 27 Aprile ci sarà il recupero del match Bologna-Inter, rinviato dallo scorso 6 gennaio a causa di un focolaio covid all'interno della squadra rossoblu.

Una partita molto importante per le sorti del campionato: dopo il suicidio del Napoli a Empoli (rimontato da 0-2 a 3-2 in sette minuti), in lotta sono rimaste le due squadre milanesi, Milan e Inter.

Nella 33esima giornata hanno affrontato le due squadre romane: sabato 23 Aprile gli uomini di Simone Inzaghi hanno battuto per 3 a 1 la Roma di Josè Mourinho e si sono portati in testa per una notte perché domenica sera, il Milan, per il rotto della cuffia, ha battuto 2 a 1 la Lazio di Maurizio Sarri ed ha effettuato il contro-sorpasso in classifica ai danni dell'Inter.

Le due milanesi non mollano di un centimetro e la gara del Dall'Ara sarà fondamentale sia per la classifica ma anche per il morale delle 2 squadre.

Bologna-Inter potrebbe dare vita a 3 scenari differenti: con la vittoria del Bologna, i nerazzurri rimarrebbero secondi in classifica a 2 punti di distacco dai rossoneri (Milan 74, Inter 72). Con il pareggio l'Inter si porterebbe ad 1 punto di distacco dalla capolista (Milan 74, Inter 73), mentre con la vittoria l'Inter scavalcherebbe il Milan e ritroverebbe il primo posto dopo 9 giornate (Inter 75, Milan 74).

Dopo il recupero della 20esima giornata, rimarrebbero solamente 4 partite suddivise in questo calendario:

Giornata 35

Milan-Fiorentina (domenica 1 Maggio 15:00)

Udinese-Inter (domenica 1 Maggio 18:00)

Giornata 36

Inter-Empoli (venerdì 6 Maggio 18:45)

Hellas Verona-Milan (domenica 8 Maggio 20:45)

Giornata 37

Milan-Atalanta (domenica 15 Maggio 18:00)

Cagliari-Inter (domenica 15 Maggio 20:45)

Giornata 38

Sassuolo-Milan (data e ora da definire)

Inter-Sampdoria (data e ora da definire)