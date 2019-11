Bologna-Inter, gli ultimi 5 confronti al Dall'Ara fanno sorridere i nerazzurri

E' una sfida che negli ultimi anni ha visto sorridere parecchie volte i nerazzurri quella tra Bologna ed Inter allo Stadio Dall'Ara. Partendo dalla stagione 2013/2014, le due squadre pareggiarono 1-1 con le reti di Kone e Jonathan.

L'anno successivo l'Inter trionfo per 0-1 grazie ad Icardi, con risultato analogo anche nella stagione 2016/2017 con l'unica rete messa a segno in nerazzurro da Gabriel Barbosa, meglio conosciuto semplicemente come Gabigol.

Arrivando ai due confronti più recenti, ricordiamo l'1-1 del settembre 2017 caratterizzato dai gol di Verdi e Icardi e l'abbondante 0-3 della scorsa stagione firmato da Perisic, Nainggolan e Candreva. Insomma, come si può facilmente evincere, negli ultimi cinque confronti i nerazzurri non hanno perso neanche una volta.