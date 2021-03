Bologna-Inter, designato l’arbitro del match di sabato sera

Riprende la corsa allo scudetto per gli uomini di Antonio Conte che sabato sera alle 20:45 saranno impegnati nella trasferta contro il Bologna. I nerazzurri, reduci da otto vittorie consecutive, sono obbligati a vincere per consolidare il primo posto in classifica e tenere a distanza le inseguitrici.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato affidando il match del Dall’Ara a Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Il direttore di gara avrà come assistenti Fiorito e Galetto. Il quarto ufficiale del match sarà Marinelli. In sala Var Di Paolo, con Passeri come assistente.

Giacomelli ha arbitrato i nerazzurri una sola volta in questa stagione, in occasione della vittoria per 1-2 contro l’Hellas Verona. Sono 11 in totale i precedenti tra l’arbitro e l’Inter, bilancio positivo con 5 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta.