Bologna-Inter, designato l'arbitro che dirigerà il match del Dall'Ara

E' un match piuttosto delicato quello di domani allo stadio Dall'Ara per l'Inter. I nerazzurri, per cercare di restare in scia alla Juventus, dovranno cercare di superare la squadra di Sinisa Mihajilovic che in casa ha quasi sempre messo in difficoltà i nerazzurri.

Gli uomini allenati da Antonio Conte provengono da un tour de force di partite molto dispendiose e che non è ancora finito. Dopo il Bologna infatti, l'Inter martedì dovrà scendere in campo a Dortmund per sfidare il Borussia di Lucien Favre. Nel frattempo, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali dell'undicesima giornata di campionato attraverso questo comunicato:

"Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 3 novembre alle ore 15.00.



