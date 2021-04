Bologna-Inter: Conte ne lascia a casa due alle prese con un affaticamento

La partita di domani, sarà di fondamentale importanza per l'Inter che deve necessariamente portare alla vittoria per poter proseguire nella corsa scudetto in maniera positiva.

Secondo quanto riporta Sky, tra gli uomini di Conte, però, non saranno della partita nè Ivan Perisic che Aleksander Kolarov, entrambi acciaccati e alle prese con un affaticamento muscolare. Sono convocati, invece, de Vrij e Vidal, anche se entrambi partiranno dalla panchina.

Sulla corsia sinistra c'è il ballottaggio tra Young e Darmian, con l'esterno inglese in vantaggio sull'ex Manchester United.