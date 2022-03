Bologna-Inter, arrivano novità: spunta la prima data disponibile per il recupero

Bologna-Inter, resta ancora incerta la data del recupero del match sospeso lo scorso 6 gennaio a causa delle tante positività al Covid riscontrate nella rosa.

Dopo la decisione del Giudice Sportivo di rinviare la partita, la Corte Sportiva d'appello ha respinto lo scorso 14 febbraio la richiesta dei nerazzurri che chiedevano la vittoria 0-3 a tavolino. L’Inter si è poi rivolta al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva, ed è ancora in attesa di una risposta definitiva.

Se anche il terzo grado di giudizio dovesse confermare la sentenza bisognerebbe trovare una data utile per disputare il match. Il Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione, riportando che la partita potrebbe essere recuperata mercoledì 27 aprile, sempre che l'Inter non vada avanti in Champions League. In quella data infatti è in programma la semifinale e se i nerazzurri dovessero essere eliminati giocherebbero con il Bologna a un orario diverso rispetto alla Champions League.

Quella del 27 aprile resta comunque la prima data disponibile anche nel caso in cui i nerazzurri dovessero essere eliminati già domani contro il Liverpool a causa dei tempi della giustizia sportiva. Inter e Bologna, dopo la sentenza di secondo grado, hanno tempo fino a metà marzo per presentare ricorso e dopo c’è vi un altro mese per produrre le memorie difensive, perciò si arriverebbe al weekend di Pasqua e in quella settimana è in programma il derby di ritorno di Coppa Italia. Bologna-Inter, potrebbe dunque essere recuperata a sole 4 giornate dalla fine del campionato.