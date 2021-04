Bologna-Inter, arriva l’esito dei tamponi degli emiliani: restano 4 gli indisponibili

Buone notizie per Sinisa Mihajlovic in vista del match in programma domani sera allo stadio Dall’Ara contro l’Inter. Come riportato da tuttomercatoweb.com, in tarda mattinata è arrivato l’esito dei tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra e in particolare i giocatori al rientro delle nazionali.

Allarme rientrato per i felsinei, con tutti i giocatori che sono risultati negativi. Preoccupava soprattutto il tampone di Roberto Soriano, che faceva parte della spedizione azzurra nella quale sono risultati alcuni casi di positività al Covid-19. Il centrocampista sarà regolarmente a disposizione e partirà da titolare.

Il Bologna, quindi, sarà costretto a rinunciare soltanto agli infortunati Hickey e Santander, allo squalificato Palacio e al portiere titolare Skorupski, ancora in isolamento in Polonia dopo aver contratto il Covid mentre era in nazionale. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Ravaglia.