Bologna-Inter, Arnautovic ma non solo: occhio agli altri tre ex del match

Bologna-Inter, giovedì torna in campo la Serie A per la prima giornata del girone di ritorno. I nerazzurri saranno impegnati in trasferta al Dall’Ara contro il Bologna, una sfida che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto.

L’osservato speciale del match sarà senza dubbio Marko Arnautovic, nuovo leader dell’attacco degli emiliani con un passato all’Inter. L’austriaco, infatti, faceva parte della rosa che riuscì a conquistare il triplete nel 2010 senza quasi mai scendere in campo. In quella unica stagione con la maglia nerazzurra riuscì a collezionare soltanto 3 presenze da subentrato per un totale di 55’ di gioco. Dopo la sua esplosione in Premier League e l’esperienza in Cina è tornato in Italia da protagonista. L’altro grande ex è Sinisa Mihajlovic, che all’Inter ci è stato sia da giocatore che da allenatore. Da calciatore ci è stato dal 2004 al 2006, con 6 reti realizzate; per poi diventare il vice di Roberto Mancini per le successive due stagioni dopo il suo ritiro.

Occhi puntati anche su Gary Medel e Ibrahima Mbaye. Il cileno, stando alle ultime indiscrezioni, partirà da titolare al centro della difesa a tre dei rossoblu. In nerazzurro vanta più di 100 presenze tra il 2004 e il 2017, realizzando un solo gol nel big match contro la Roma. Il senegalese, invece, è cresciuto nel settore giovanile interista dove è stato uno dei protagonisti della NextGen vinta nel 2012 per poi esordire in prima squadra in Europa League. Dopo la stagione in prestito al Livorno è tornato all’Inter per una stagione in cui ha collezionato in totale 9 presenze.