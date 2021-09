Bologna, è caos: Mihajlovic rischia, in pole un altro ex interista

Sono ore roventi in casa Bologna. Ieri le dimissioni di Walter Sabatini in un clima di tensione, tanto che ha detto. “È stata costruita una squadra a c…”. Il dirigente si è preso le sue responsabilità e ha deciso di fare un passo indietro, prendendosi le colpe e quindi togliendole indirettamente a Sinisa Mihajlovic. L’allenatore al momento non è a rischio, non sarà esonerato dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Empoli di domenica. Ma la sua posizione ora è in bilico e sotto osservazione.

Come riporta Sky Sport, infatti, la panchina dell'ex difensore dell'Inter traballa e in caso di risultato negativo in casa contro la Lazio potrebbe essere sollevato dall’incarico dal presidente del Bologna Saputo, che in caso di esonero penserebbe ad un altro ex nerazzurro, Claudio Ranieri, come primo nome. Ranieri è attualmente libero e sarebbe la primissima scelta, ma ancora bisogna aspettare e vedere i risultati del campo.