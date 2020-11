Bologna, De Silvestri:" Con l'Inter dobbiamo giocarcela"

Dopo la vittoria contro il Crotone per 1-0, Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita che rilancia in classifica il suo Bologna:" Oggi non abbiamo preso gol ed era importante interrompere questa striscia. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di sacrificio per questo vanno fatti i complimenti non solo alla difesa, ma a tutto il gruppo".

Il terzino del Bologna, poi, parla della prossima sfida di campionato contro l'Inter:" Ci aspetta una partita molto importante e ce la dobbiamo giocare, anche perchè dopo due vittorie consecutive dobbiamo vincere per andare avanti con fiducia".

Si prospetta una partita difficile per l'Inter, che la passata stagione, a San Siro, ha perso in maniera incredibile contro la squadra rossoblù che, visti gli ultimi risultati positivi, non vuole più fermarsi.