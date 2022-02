Bobo Vieri sul derby di Milano. Quale sarà la strategia del match

Bobo Vieri dice la sua sul derby di Milano.



L’ex centravanti che conta ben 123 gol con la maglia nerazzurra, ma che ha giocato anche qualche mese nel Milan, ha fatto il punto sul derby della Madonnina sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport” in edicola oggi. Vieri si è focalizzato sulla lunghezza delle rispettive rose a disposizione, aspettandosi una partita molto tattica dove decisivi potranno essere i cambi. In questo senso la regola dei 5 cambi, introdotta per via del covid, ma poi sposata in maniera definitiva dalla Serie A, sarà un elemento importante non solo nella gestione del match, ma anche nella strategia sulla quale impostare la partita. Sotto questo aspetto, l’ex bomber azzurro, vede una marcia in più nella panchina dell’Inter, non solo per la quantità di uomini a disposizione di Inzaghi, ma anche per la qualità di questi. Si tratta infatti di giocatori che hanno dalla loro qualità ed esperienza e che in partite tese, come sicuramente sarà la stracittadina milanese, possono diventare fondamentali. A controprova di ciò, Vieri analizza gli andamenti delle partite giocate finora, che vedono l’Inter spesso cambiare il canovaccio dei match nei secondi tempi, raggiungendo più volte la vittoria nei minuti finali. Il Milan sotto questo punto si presenta alla partita di sabato con una panchina più corta rispetto a quella dei“cugini” ,cosa che avrebbe dovuto forse portare a qualche ingresso nel mercato invernale.



Tra le curiosità sul padrone della BoboTV, trasmissione che sulla piattaforma Twitch vede Vieri discutere di calcio insieme agli amici ed ex colleghi Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, c’è un singolare dato: l’ex numero 32 dell’Inter è andato in gol solamente una volta negli 11 derby di Milano, giocati con ambo le maglie. Si trattava di un Milan - Inter 0 a 1 del 2002.