Bobo Vieri parla della corsa scudetto. Che elogi a un giocatore nerazzurro!

Bobo Vieri è intervenuto sul canale YouTube della Serie A per festeggiare gli 8 milioni di iscritti.

L’ex nerazzurro ha detto la sua sulla corsa allo scudetto che quest’anno sembra più avvincente che mai. Milan, Inter e Napoli sono tutte raccolte in appena 3 punti, con la Juventus lanciatissima alla rincorsa alle tre fuggitive. A sole 10 giornate dalla fine, con l’Inter che deve sempre recuperare la partita contro il Bologna rinviata a data da destinarsi, il campionato di Serie A si sta dimostrando davvero avvincente. Alla domanda delle domande, ovvero chi sarebbe la favorita al titolo, il Bobo nazionale non ha dubbi e dice l’Inter. Per Vieri i nerazzurri sono la squadra meglio strutturata e viene dal terzo anno di programmazione, nel primo hanno creato la base solida, nel secondo hanno vinto e ora sono i più pronti a stare al vertice. Se i nerazzurri di Inzaghi sarebbero i favoriti l’ex bomber non dimentica il Milan, una squadra che letteralmente non molla mai, specialmente con le big mentre contro le piccole a volte non ha preparato alla perfezione le partite.

Hanno chiesto poi a Vieri di dire la sua su diversi giocatori partendo dal capitano nerazzurro Handanovic messo spesso in discussione da stampa e tifosi e sul quale l'ex numero 32 ha risposto lapidariamente “per me è fortissimo”. Su Scamacca, giocatore su cui l’attenzione dell’Inter non è un mistero, Bobo ritiene che possa essere un grande centravanti, ma lo invita a fare di più per arrivare al valore dei suoi tre attaccanti preferiti in Serie A che sono Vlahovic, Dzeko e Osimhen. Alla domanda su cosa gli piace di Calhanoglu, Vieri ha risposto che ha una tecnica di tiro incredibile, mentre si dice non favorevole al possibile arrivo in nerazzurro di Dybala in quanto l’argentino non servirebbe al gioco dell’Inter e poi sta giocando poco e la cosa non rende facile concedergli un ingaggio importante. A chiusura Bobo Vieri ha parlato della partita di Champions di domani tra Liverpool e Inter (qui le parole di mister Inzaghi), sottolineando che sarà difficile per i nerazzurri ma che nel calcio tutto può succedere, e ha definito poi l'acquisto di Gosens un colpo eccezionale ritenendo il tedesco il migliore quinto esterno che ci sia al mondo.